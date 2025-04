Spoltore entra nel piano urbano di Tua con la nuova linea 9S

Spoltore: a partire da lunedì 28 aprile è prevista la partenza di un'autobus da Pescara per il capoluogo ogni 45 minuti. In sostanza la vecchia Pescara-Spoltore diventa linea 9S e la sua frequenza passa da suburbana (ogni 60 minuti) a urbana.

