Repubblica.it - Bologna, 19enne picchiato a morte per strada. Indagine per omicidio Leggi su Repubblica.it E’ avvenuto in zona Barca. La vittima è stata buttata a terra da un gruppetto di ragazzi. Potrebbero avergli scagliato contro anche un motorino. E’ deceduto dopo alcune ore in ospedale

