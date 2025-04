Inter Roma squadra in partenza per Milano in aereo

Roma è partita nel pomeriggio per Milano, con l'aereo decollato intorno alle 17.30. Domani alle 15.00 i giallorossi sfideranno l'Inter a San Siro in un big match che potrebbe decidere il loro futuro europeo. Un'impresa tutt'altro che semplice: di fronte ci sarà un'Inter arrabbiata e ferita dalle ultime sconfitte contro Bologna e Milan, decisa a riscattarsi davanti al proprio pubblico.Una corsa europea disperataLa corsa all'Europa per la Roma è ancora viva, ma ogni passo falso può essere fatale. Il calendario è tra i più complicati: dopo l'Inter ci saranno Fiorentina, Atalanta, Milan e infine Torino. Non un cammino, ma una vera e propria scalata contro avversari in piena corsa per i rispettivi obiettivi.Il rischio di restare fuori da tutte le competizioni europee è concreto e nessuno a Trigoria si fa illusioni.

