Camion in avaria nove chilometri di coda in A12

chilometri di coda a causa di un mezzo pesante in avaria all’altezza del chilometro 6. Il traffico scorre lentamente su una sola corsia e la situazione è in continuo. Genovatoday.it - Camion in avaria: nove chilometri di coda in A12 Leggi su Genovatoday.it Giornata difficile per chi viaggia sulla A12 Genova-Sestri Levante: tra Recco e Genova Est, in direzione Genova, si registrano 9dia causa di un mezzo pesante inall’altezza del chilometro 6. Il traffico scorre lentamente su una sola corsia e la situazione è in continuo.

