Iran esplosione nel porto di Bandar Abbas quattro vittime Il caos dopo lo scoppio

quattro i morti e oltre 500 i feriti dell’esplosione, seguita da un incendio, che ha coinvolto il porto di Shahid Rajaei della città Iraniana di Bandar Abbas, a un migliaio di km a sud di Teheran . Lo ha riferito alla tv statale della Repubblica islamica Babak Mahmoudi, capo dell’organizzazione di soccorso nazionale. L’Iran ha escluso che la deflagrazione sia stata conseguenza di un atto di sabotaggio sostenendo che a causarla sarebbe stato invece un serbatoio di carburante collocato a nord del molo. Il porto interessato dalla deflagrazione è un importante scalo per il trasporto di container, che gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci all’anno. Lapresse.it - Iran, esplosione nel porto di Bandar Abbas: quattro vittime. Il caos dopo lo scoppio Leggi su Lapresse.it Sono almenoi morti e oltre 500 i feriti dell’, seguita da un incendio, che ha coinvolto ildi Shahid Rajaei della cittàiana di, a un migliaio di km a sud di Teheran . Lo ha riferito alla tv statale della Repubblica islamica Babak Mahmoudi, capo dell’organizzazione di soccorso nazionale. L’ha escluso che la deflagrazione sia stata conseguenza di un atto di sabotaggio sostenendo che a causarla sarebbe stato invece un serbatoio di carburante collocato a nord del molo. Ilinteressato dalla deflagrazione è un importante scalo per il trasdi container, che gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci all’anno.

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr.

Forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran: distrutto un intero edificio, ci sono feriti - Nella mattina di oggi 26 aprile c'è stata una forte esplosione al porto di Bandar Abbas, in Iran. A esplodere sarebbe stato un serbatoio di carburante: diversi membri del personale portuale sono rimasti feriti, un intero edificio è stato distrutto.

Iran, esplosione nel porto Shahid Rajaei: il video - In un video l'esplosione nel porto Shahid Rajaei, nella città di Bandar Abbas. Almeno quattro i morti nella deflagrazione, seguita da un incendio. I feriti sarebbero oltre 500. Il porto è un importante scalo per il trasporto di container, che gestisce circa 80 milioni di tonnellate di merci all'anno. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle cause dell'esplosione.

