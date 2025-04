Inter Inzaghi incrocia le dita per Thuram cosa filtra in vista del Barcellona

Inter arrivata a giocarsi le partite decisive di campionato, Champions League e Coppa Italia,. Leggi su Calciomercato.com Nel momento più importante della stagione, con l`arrivata a giocarsi le partite decisive di campionato, Champions League e Coppa Italia,.

Jacobelli: «Inter, tanti impegni per tre obiettivi. La scelta di Inzaghi non mi stupisce» - L’Inter di Inzaghi grazie alla bravura dei suoi giocatori ed allenatore è costretto ad un tour de force non indifferente. Xavier Jacobelli presenta il derby di Coppa Italia con un’Inter favorita ed un Milan assetato di riscatto. CONVINZIONE – L’Inter domani affronterà il Milan in coppa Italia, l’unica squadra quest’anno che è riuscita a mettere in crisi le certezze dei nerazzurri più di una volta. 🔗inter-news.it

Libero ora difende Inzaghi e dà attenuanti all’Inter, che non avrebbe una rosa “extra-large” - L’edizione odierna di Libero si sofferma sulla stagione dell’Inter quanto a prestazioni e scelte di Inzaghi. Il tecnico dell’Inter era stato più volte attaccato dal quotidiano per le sue scelte tecniche, oggi viene strenuamente difeso perché si parte dal presupposto che “non si dica che l’Inter abbia una rosa extra-large” (ne siamo certi? E chi ce l’ha, allora? ndr) e che “Inzaghi non ha potuto fare l’Inzaghi”. 🔗ilnapolista.it

Inter Cagliari, Inzaghi sceglie il turnover: ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto! - di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere della vittoria contro il Bayern Monaco che Simone Inzaghi prepara la sfida di Serie A in arrivo. Di chi parliamo? Semplice, di Inter Cagliari. Secondo quanto riportato da Tuttosport il mister dei nerazzurri sceglierà la via del turnover sì, ma pur sempre calibrato. 🔗internews24.com

Inter, Inzaghi incrocia le dita per Thuram: cosa filtra in vista del Barcellona - Nel momento più importante della stagione, con l`Inter arrivata a giocarsi le partite decisive di campionato, Champions League e Coppa Italia, Simone Inzaghi sta. 🔗calciomercato.com

Inter, Sommer dopo l'operazione: "Dita incrociate per oggi". La risposta di Dumfries è virale - Incrociamo le dita per la partita di questa sera. Forza Inter!". Nei commenti spicca la risposta del compagno di squadra Dumfries che ironicamente risponde: "No ti prego non incrociare le dita ... 🔗msn.com

Lautaro, l’Inter incrocia le dita. Il capitano anticipa il rientro, a Milano nuovi esami - Dalla tripletta al Monaco che ha spalancato a Inzaghi le porte degli ottavi diretti in ... faccia a faccia d’alta quota con l’Atalanta. Perciò l’Inter, adesso, aspetta e incrocia le dita. Da quando ... 🔗fcinter1908.it