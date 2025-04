Conclave cardinale Marx Penso che durerà pochi giorni

cardinale Reinhard Marx il Conclave durerà "pochi giorni". "In questi giorni – aggiunge il cardinale tra i tre porporati tedeschi ammessi al voto – si è potuto vedere il sentimento del popolo di Dio. I cardinali non possono ignorare questo sentimento. La Chiesa c'è per essere al servizio della gente".

Un Conclave lampo dopo Papa Francesco? La scommessa del cardinale Marx: «Durerà pochi giorni, ecco il profilo del successore» - Il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco? «Durerà pochi giorni». Ne è convinto il cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, che ha parlato oggi con la stampa a Villa Mater Dei, a Roma. Marx, uno dei tre cardinali tedeschi che voterà al Conclave, lascia intendere che i 135 “colleghi” che si chiuderanno dentro la Cappella Sistina tra una decina di giorni non potranno non tenere conto del fortissimo trasporto emotivo popolare che ha caratterizzato la settimana della scomparsa di Bergoglio, sino al culmine di oggi con i solenni funerali. 🔗open.online

Conclave, cardinale Marx: “Penso che durerà pochi giorni” - (Adnkronos) – Per il cardinale Reinhard Marx il conclave durerà "pochi giorni". "In questi giorni – aggiunge il cardinale tra i tre porporati tedeschi ammessi al voto – si è potuto vedere il sentimento del popolo di Dio. I cardinali non possono ignorare questo sentimento. La Chiesa c'è per essere al servizio della gente". “Non […] 🔗periodicodaily.com

Il cardinale Becciu e la possibile esclusione dal Conclave: ora spuntano due lettere di papa Francesco - Continua a tener banco il controverso caso del cardinale Angelo Becciu, che ritiene di dover partecipare al Conclave che eleggerà il nuovo Papa. A suo dire Bergoglio aveva trovato una soluzione per lui, ma ci sarebbero alcune lettere che lo escluderebbero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

