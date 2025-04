Ucraina Meloni incontra Zelensky Russia dimostri di volere pace

(Adnkronos) – Incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, oggi sabato 26 aprile. Nel corso del faccia a faccia Meloni "ha salutato positivamente la piena disponibilità dell'Ucraina per un immediato cessate il fuoco", riferisce Palazzo Chigi, in una nota. Ora "ci si attende che anche la Russia dimostri di volere pace". L'articolo Ucraina, Meloni incontra Zelensky: "Russia dimostri di volere pace" proviene da Webmagazine24.

Giorgia Meloni incontra Andrzej Duda a Palazzo Chigi: focus su Ucraina e Nato - La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica di Polonia Andrzej Duda "nel quadro della sua visita di commiato in Italia in vista del termine del mandato". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "al centro del colloquio" ci sono stati "i principali temi dell'agenda internazionale, a partire dalla prospettive di cessate il fuoco in Ucraina, dal rafforzamento del pilastro europeo della Nato e dai rapporti transatlantici". 🔗quotidiano.net

Meloni incontra Starmer e Zelensky a Londra: «Trump-Zelensky? Tifoserie inutili, guardiamo all’obiettivo comune». Francia e Regno Unito al lavoro su un piano di pace per l’Ucraina - «L’ho trovato dispiaciuto, credo tutti i protagonisti. Sono molto dispiaciuta di quello che è accaduto, non è utile in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie ma guardare all’obiettivo comune». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa alla residenza dell’ambasciatore italiano a Londra al termine del vertice sull’Ucraina rispondendo a una domanda su come abbia trovato il presidente ucraino dopo l’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗open.online

Meloni incontra Frederiksen: focus su Ucraina e sicurezza europea - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, "al centro dei colloqui la situazione in Ucraina e la sicurezza europea ed euroatlantica. Anche in vista della riunione del Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo, i due Leader hanno approfondito i principali temi dell'agenda europea, con particolare riferimento alla competitività, alla difesa e alla proficua collaborazione in materia di contrasto alla migrazione irregolare. 🔗quotidiano.net

Ucraina, Meloni incontra Zelensky: "Russia dimostri di volere pace" - (Adnkronos) - Incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, oggi sabato 26 aprile. Nel corso del faccia a faccia Meloni "ha salutato positiva ... 🔗msn.com

Ucraina, Meloni incontra Zelensky: sostegno agli sforzi di Trump. Mosca dimostri che vuole la pace - La premier condanna gli attacchi ai civili: serve impegno concreto di Mosca per l’avvio di un processo di pace ... 🔗askanews.it

Ucraina, l’arrivo di Zelensky a Palazzo Chigi - L'arrivo di Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Dopo aver partecipato ai funerali di Papa Francesco il presidente ucraino incontra la premier Giorgia Meloni. 🔗lapresse.it