Perché il record del mondo di Karsten Warholm non è ufficiale Cosa significa world best differenza e tempo

Karsten Warholm ha firmato la miglior prestazione mondiale sui 300 ostacoli, correndo in 33.05 a Xiamen (Cina) e migliorando così di 21 centesimi il suo precedente riscontro che risaliva al 2021. Il fuoriclasse norvegese ha fatto saltare il banco in occasione della prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante, mettendosi in luce in questa specialità che da un mese è riconosciuta da world Athletics come disciplina ufficiale.La Federazione Internazionale ha ratificato questa specialità, che prevede la partenza sul rettilineo e sette barriere da superare. Il tempo siglato dallo scandinavo non è ancora classificato come “record del mondo” e infatti world Athletics si è pronunciata in questo modo nel comunicato stampa che ha fatto seguito alla gara odierna: “Recentemente world Athletics ha annunciato che i 300m ostacoli diventeranno a tempo debito una disciplina ufficiale per i record mondiali“. Oasport.it - Perché il record del mondo di Karsten Warholm non è ufficiale? Cosa significa “world best”, differenza e tempo Leggi su Oasport.it ha firmato la miglior prestazione mondiale sui 300 ostacoli, correndo in 33.05 a Xiamen (Cina) e migliorando così di 21 centesimi il suo precedente riscontro che risaliva al 2021. Il fuoriclasse norvegese ha fatto saltare il banco in occasione della prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante, mettendosi in luce in questa specialità che da un mese è riconosciuta daAthletics come disciplina.La Federazione Internazionale ha ratificato questa specialità, che prevede la partenza sul rettilineo e sette barriere da superare. Ilsiglato dallo scandinavo non è ancora classificato come “del” e infattiAthletics si è pronunciata in questo modo nel comunicato stampa che ha fatto seguito alla gara odierna: “RecentementeAthletics ha annunciato che i 300m ostacoli diventeranno adebito una disciplinaper imondiali“.

Ne parlano su altre fonti

Karsten Warholm battezza i “nuovi” 300 ostacoli con il “record del mondo”! Tempo superbo in Cina - Da un mese i 300 metri ostacoli sono una specialità riconosciuta ufficialmente da World Athletics, la Federazione Mondiale di atletica leggera. Una piccola rivoluzione per l’universo delle cosiddette barriere lunghe, che ha indubbiamente aperto uno scenario interessante per diversi atleti e che ha comportato l’inserimento di questa disciplina in alcuni meeting di primaria importanza e l’istituzione di un ranking internazionale. 🔗oasport.it

Altro lampo per Sara Curtis! Migliora ancora il record italiano nei 50 sl, seconda al mondo nel 2025! - Sara Curtis è la regina dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Terzo titolo individuale per lei e nuovo record italiano. Gli amati 50 stile libero, infatti, le hanno dato modo di mettersi in mostra nuovamente nella vasca romagnola, andando a ritoccare ulteriormente il record che aveva già migliorato al mattino in 24.52. Una gara non perfetta per Curtis, con un tuffo non eccelso, ma con una progressione pregevole che le ha permesso di andare a toccare la piastra in 24. 🔗oasport.it

Marble Marathon da record. Corridori da tutto il mondo a Marina di Carrara - Marina di Carrara (Massa Carrara), 17 febbraio 2025 – Grande successo ieri a Marina di Carrara per l’ottava White Marble Marathon: numeri da record. L’evento sportivo, organizzato dalla World Running Academy di Paolo Barghini con il supporto di Fondazione Marmo, Dole e Gaia e con il patrocinio dei Comuni di Carrara, Massa e Luni, ha visto ai nastri di partenza duemila corridori da ogni parte del mondo. 🔗lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Atletica: Diamond League 2025 - Record del mondo di Karsten Warholm nei 300 ostacoli - Video; Warholm mostruoso, alla Diamond League si prende il record mondiale sui neonati 300metri ad ostacoli; Il norvegese Warholm impreziosisce la prima Diamond League 2025 con il record mondiale sui 300 ostacoli; Atletica, Duplantis batte Warholm nello show dei 100 metri a Zurigo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Perché il record del mondo di Karsten Warholm non è ufficiale? Cosa significa “world best” e la differenza - Karsten Warholm ha firmato la miglior prestazione mondiale sui 300 ostacoli, correndo in 33.05 a Xiamen (Cina) e migliorando così di 21 centesimi il suo ... 🔗oasport.it

Warholm mostruoso, alla Diamond League si prende il record mondiale sui neonati 300metri ad ostacoli - Il norvegese Karsten Warholm si è preso la scena alla Diamond League che si sta svolgendo in Cina, dominando la prova dei 300 metri ostacoli, ultima delle ... 🔗fanpage.it

Warholm: record del mondo nei 300 ostacoli di Xiamen con 33"05 - Karsten Warholm, 29enne atleta norvegese primatista del mondo dei 400 ostacoli, inaugura nel migliore dei modi l'introduzione all'interno del circuito della Diamond League della nuova disciplina dei 3 ... 🔗msn.com