Arnaldi batte Djokovic a Madrid Un sogno che si avvera

Arnaldi sulla terra rossa del Manolo Santana. A Madrid, l'azzurro batte Novak Djokovic e si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Il 24enne ligure, numero 44 del mondo, supera il 37enne serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-4 .L'articolo Arnaldi batte Djokovic a Madrid: "Un sogno che si avvera" proviene da Webmagazine24.

