Sinner scoperta scioccante | è successo per caso

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Jannik, questal’ha lasciato a bocca aperta: il motivo è chiaro. Le ha provate tutte. Ha giocato a calcio, ma non gli piaceva il fatto che l’epilogo della partita non dipendesse da lui, ma dal rendimento di altre 10 persone. Ha sciato – e scia ancora – ma non ha voluto farlo a livello professionistico perché le gare duravano troppo poco e lui voleva divertirsi di più. Salire in sella a una bici e pedalare, pur tra incantevoli scenari, non gli dava nulla.: èper(AnsaFoto) – Ilveggente.itQuello con il tennis, invece, è stato amore a prima vista. Janniksi è reso conto sin da subito che quello sport poteva fare alsuo, capace com’era di coniugare tutte le cose che cercava in un hobby.