Sardegna | riprese le ricerche di Davide Manca in campo anche i droni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gli addetti ai lavori hanno intensificato ledel velista cagliaritano travolto dalla piena causata dall’alluvione che ieri ha colpito soprattutto il Sud dell’Isola. Dalle prime ore di questa mattina gli specialisti hanno ripreso ledi, il 30enne originario di Cagliari, da ieri disperso nella zona di Monte Arcosu, nel territorio di Siliqua dove – nella notte tra sabato e domenica – è andato in scena un violentissimo nubifragio. Secondo una prima ricostruzione, appassionato di vela, era impegnato in un’escursione insieme ad un gruppo di otto persone quando – improvvisamente – una piena d’acqua l’ha trascinato mentre era a bordo di una jeep, con la quale stava tentando di raggiungere il rifugio. Da quel momento in poi le sue tracce si sono perse.