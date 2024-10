Calciomercato.it - Roma, ore decisive per l’addio di Juric: le ultime su De Rossi, Ranieri, Allegri e Mancini – CM.IT

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ore bollenti a Trigoria per l’esonero di. Ghisolfi è aper definire il futuro della panchina giallorossa Il ritorno di De, quello di(anche nel ruolo di direttore tecnico) passando per l’ingaggio di Robertoe quello di Massimiliano. In queste ore acircolano diverse opzioni e suggestioni per il postche, dopo la disfatta di Firenze, è ad un passo dal. Una importante rottura, percepita prima e dopo la sfida del Franchi. Anche il post partita è stato infatti molto nervoso: nello spogliatoio sono volate parole grosse, che hanno ritardato le interviste del tecnico. Daniele De(LaPresse) -Calciomercato.itInevitabile quindi il pensiero di cambiare dopo lo scollamento con la squadra e il rapporto mai decollato con alcuni senatori, rimasti troppo legati a De, come raccontato anche nei giorni scorsi.