Roma, Hummels: "Felice di aver debuttato, scontento per quello che è successo" (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Felice di aver finalmente fatto il mio debutto in Serie A e la prima partita per questo club" ma "sono scontento di tutto il resto che è successo in campo ieri". Lo ha scritto sui social Mats Hummels, il difensore tedesco della Roma che ha fatto il suo esordio in serie A nella sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina al Franchi. A realizzare la quinta rete viola con un autogol è stato proprio l'ex Borussia Dortmund che stasera sarà a Parigi tra i 30 candidati del Pallone d'oro maschile, insieme al compagno di squadra Artem Dovbyk. Hummels ora si candida per una maglia da titolare contro il Torino, visto che giovedì sera all'Olimpico i giallorossi dovranno rinunciare allo squalificato Hermoso.

Roma, Hummels: “Felice di aver debuttato, scontento per quello che è successo”

