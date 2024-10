Rinuncia agli studi, poi vuole iscriversi di nuovo a scuola e dà un pugno alla preside: 17enne denunciato (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'aggressione si è verificata questa mattina in un istituto superiore di Castel Volturno, nella provincia di Caserta. Il 17enne è stato denunciato, mentre la preside, una 56enne, è stata medicata in ospedale. Fanpage.it - Rinuncia agli studi, poi vuole iscriversi di nuovo a scuola e dà un pugno alla preside: 17enne denunciato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'aggressione si è verificata questa mattina in un istituto superiore di Castel Volturno, nella provincia di Caserta. Ilè stato, mentre la, una 56enne, è stata medicata in ospedale.

Rinuncia agli studi, poi vuole iscriversi di nuovo a scuola e dà un pugno alla preside: 17enne denunciato

