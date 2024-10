Raoul Bova rivela il segreto per interpretare Don Massimo

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noia ruota libera’, ha discusso del suo ruolo di donin ‘Don Matteo 14’,ndo come si sia ispirato a un vero parroco di paese. “Mi sono ispirato a un vero parroco di paese, ho dovuto trovare la sua empatia, qualcosa che piacesse a me e al pubblico”, ha spiegato l’attore. Fondamentale per la sua preparazione è stato l’incontro con don Karel Bolcina, che ha ricoperto il ruolo di ‘coach’ spirituale: “Gli ho fatto un vero e proprio interrogatorio –– È una persona coraggiosa, che ha ammesso le sue fragilità e mi ha raccontato la sua fede con semplicità”. Don Karel ha condiviso la sua esperienza durante la trasmissione ‘Da noi a ruota libera’, dove è stato ospite a sorpresa. “Ci siamo messi sulla stessa strada. All’inizio non nascondo che avevo tanti dubbi, ero anche emozionato.