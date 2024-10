PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI DEPURATORI: AVANTI TUTTA CON I LAVORI! (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel 2019 la società ha commissionato al Politecnico di Milano uno studio finalizzato a superare l’eccessiva frammentazione degli impianti e garantire, attraverso una migliore gestione, il risparmio economico legato al loro numero e al loro efficientamento e soprattutto una sempre maggiore qualità delle acque trattate in fase di depurazione. Questo studio ha previsto la dismissione di alcuni degli impianti più piccoli, in favore del potenziamento ed ammodernamento di quelli più nuovi e di grandi dimensioni, e porterà Lario Reti Holding a gestire 12 DEPURATORI e 3 fosse Imhoff, con la dismissione di 18 DEPURATORI e 2 fosse Imhoff. Ilgiorno.it - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI DEPURATORI: AVANTI TUTTA CON I LAVORI! Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel 2019 la società ha commissionato al Politecnico di Milano uno studio finalizzato a superare l’eccessiva frammentazione degli impianti e garantire, attraverso una migliore gestione, il risparmio economico legato al loro numero e al loro efficientamento e soprattutto una sempre maggiore qualità delle acque trattate in fase di depurazione. Questo studio ha previsto la dismissione di alcuni degli impianti più piccoli, in favore del potenziamento ed ammodernamento di quelli più nuovi e di grandi dimensioni, e porterà Lario Reti Holding a gestire 12e 3 fosse Imhoff, con la dismissione di 18e 2 fosse Imhoff.

La razionalizzazione in corso del sistema depurativo sta comportando una serie di benefici di natura sia ambientale che operativa, garantendo l'innalzamento della qualità delle acque depurate, poiché

