Parthenope di Sorrentino è il primo film italiano al box office (Di lunedì 28 ottobre 2024) Parthenope di Paolo Sorrentino è il primo film italiano al box office, ed è la migliore apertura di un film drammatico italiano nel post pandemia. L'ultimo lavoro del regista napoletano nel primo weekend di programmazione ha incassato 1.907.132, con 529 sale e la media cinema di 3.605, che complessivamente, con l'incasso delle anteprime, arriva a un totale di 2.006.207 e si piazza al secondo posto della classifica dei film più visti nel fine settimana. Parthenope, distribuito dalla Piper film, si conferma così la migliore apertura di un film drammatico italiano nel post pandemia. Quotidiano.net - Parthenope di Sorrentino è il primo film italiano al box office Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024)di Paoloè ilal box, ed è la migliore apertura di undrammaticonel post pandemia. L'ultimo lavoro del regista napoletano nelweekend di programmazione ha incassato 1.907.132, con 529 sale e la media cinema di 3.605, che complessivamente, con l'incasso delle anteprime, arriva a un totale di 2.006.207 e si piazza al secondo posto della classifica deipiù visti nel fine settimana., distribuito dalla Piper, si conferma così la migliore apertura di undrammaticonel post pandemia.

