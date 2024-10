Tvzap.it - Omar è morto a 34 anni: chi era e perché era conosciuto

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)a soli 34. Il ragazzo ènella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024, a Londra.è italiano ma viveva nel Regno Unito da tempo. La sua famiglia ne ha annunciato la scomparsa sui suoi canali social e ha spiegato cosa gli è successo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Trova dei soldi per terra e compra un gratta e vinci, poi accade l’impensabile Leggi anche: Aurora morta a soli 13, il via all’autopsia: cosa si sa sul fidanzatoPozzi èa 34, addio alla star di OnlyFansPozzi aveva un profilo molto popolare su OnlyFans. Il ragazzo è stato uno dei content creator fra i più famosi della comunità LGBT+ italiana nonostante daabitasse a Londra. La tragica scomparsa è stata annunciata dalla famiglia sui social che, oltre a rivelare le cause della morte, ha pubblicato l’ultimo messaggio di