Quotidiano.net - Nebbia, cos’è e da cosa è composta. Il ricercatore: “Perché sta diminuendo in Val Padana”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Mala? E da che? Mentre i meteorologi la prevedono già da domani mattina –abbiamo rivolto tre domande a Sandro Fuzzi del Cnr (Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima di Bologna). Chela"Laè una nube che si forma al suolo invece che in aria – è la premessa del-. Dal punto di vista fisico i due fenomeni sono del tutto simili. Esistono vari tipi di, nella Pianurasi definisce da avvezione e si forma in inverno, nelle giornate in cui il cielo è sgombro o molto poco nuvoloso, durante le ore più fredde. Si forma un’inversione termica che in presenza di alta umidità intrappola vicino al suolo gli inquinanti presenti. Lungo le coste invece ha natura diversa, si parla didi irraggiamento, l’aria umida dal mare si sposta verso terra, l’acqua condensa e si formano le goccioline.