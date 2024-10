Sport.quotidiano.net - Nba, Wade e la sua nuova statua: "Chi è quel tizio?"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 - Come altri grandi campioni della storia Nba (vedi Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson e Wilt Chamberlain, solo per citarne alcuni), anche Dwyaneda ieri ha unain suo onore. L'opera è stata realizzata all'esterno del Kaseya Center di Miami per volere degli Heat, con i quali il classe '82 ha trascorso tutta la sua carriera, fatta eccezione per una breve parentesi ai Chicago Bulls nella stagione 2016-17 e ai Cleveland Cavaliers nella prima parte dell'annata 2017-18, vincendo tre titoli e diventando il miglior marcatore e il miglior assistman della franchigia della Florida, prima di ritirarsi nel 2019. Insomma, il prodotto di Marquette è stato una vera e propria leggenda per Miami, che ha voluto omaggiarlo in questo modo.