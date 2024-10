Motomondiale: Gp Malesia. Iannone in sella a Ducati per Di Giannantonio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il pilota abruzzese sostituirà il romano, che in settimana sarà operato KUALA LUMPUR (Malesia) - Andrea Iannone sostituirà, in sella alla Ducati Desmosedici GP del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio al GP della Malesia che si correrà questo fine settimana al Sepang Internationa Ilgiornaleditalia.it - Motomondiale: Gp Malesia. Iannone in sella a Ducati per Di Giannantonio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il pilota abruzzese sostituirà il romano, che in settimana sarà operato KUALA LUMPUR () - Andreasostituirà, inallaDesmosedici GP del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Dial GP dellache si correrà questo fine settimana al Sepang Internationa

Motomondiale: Gp Malesia. Iannone in sella a Ducati per Di Giannantonio

