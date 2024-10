Sport.quotidiano.net - Modena, la crisi in numeri. I gol presi sono raddoppiati

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dieci partite.quasi un terzo del campionato, quindi è lapalissiano affermare che siamo ancora lontani dal momento in cui i giochi si potranno dire fatti. Tutto vero, tanto che nel dopo gara del Mapei mister Bisoli ha detto che la classifica lui non la guarda, ma dal nostro punto di vista invece la cominciamo ad osservare con un pizzico di preoccupazione. La gara di domani con la Cremonese al ’Braglia’, tutt’altro che facile con i grigiorossi che con la gestione Corini hanno messo in carniere sei punti in due gare, deve però rappresentare una piccola svolta in graduatoria, perchè se è vero che siamo ancora lontani dal traguardo finale, lo è altrettanto che le giornate passano e che questo traguardo lentamente comincerà ad avvicinarsi. E la storia insegna che il rimandare a domani, nel campionato di Serie B, finisce per generare sgradire sorprese.