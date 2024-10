Spazionapoli.it - Milan-Napoli, decisi arbitro e VAR del match: chi dirigerà la gara a San Siro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Manca sempre meno al bigtra. Le due compagini scenderanno in campo domani sera alle ore 20:45. Intanto, ecco chila sfida. La Serie A non si ferma mai. Il weekend è appena terminato, ma il campionato italiano si prepara al primo turno infrasettimanale della stagione. Il calendario è però ricco di impegni, e infatti in un martedì “qualunque” andrà in scena la super sfida tra. La partita avrà un sapore molto speciale per entrambe le tifoserie, vista la voglia di entrambe le compagini di ottenere un successo importante. La trasferta in Lombardia sarà molto importante per gli azzurri, ancor più dopo lo spettacolare 4-4 tra Inter e Juventus andato in scena ieri, che ha permesso agli azzurri di allungare in classifica. La missione di Antonio Conte e i suoi resta sempre uguale: difendere la vetta.