Meloni, più contratti stabili segnale di grande fiducia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Siamo cresciuti più della media europea e dell'eurozona. L'Italia è tornata attrattiva per i grandi investimenti. Abbiamo conquistato nuovi mercati e scalato la classifica dell'export, salendo al quarto posto e scavalcando prima la Corea del Sud e poi il Giappone. Il tasso di occupazione ha toccato il record del 62,3%, mentre quello di disoccupazione è sceso al 6,2%, il livello più basso da settembre 2007. Aumentano i, diminuisce il precariato, crescono anche i lavoratori autonomi. E questo è undi, perché vuol dire che sempre più italiani si mettono in gioco". Lo ha detto la premier Giorgiain un messaggio all'assemblea dell'Unione Industriali di Torino. "Ciò vuol dire che tutto va bene e che possiamo cullarci sugli allori? No. Significa - spiega la premier - che le cose vanno meglio, e che la direzione è giusta.