Maratona New York 2024: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica 3 novembre andrà in scena la Maratona di New York 2024, sesta e ultima Major della stagione olimpica. Grande attesa per la 53ma edizione di una delle 42,195 più prestigiose e importanti al mondo, in cui sono stati annunciati oltre 165 mila iscritti tra cui alcuni top runners di prima fascia assoluta a livello internazionale. Il percorso della Maratona newYorkese va da Staten Island a Central Park passando per Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan. Presente al via della gara il campione olimpico di Parigi 2024 e vincitore dell’ultima edizione Tamirat Tola, che si candida al ruolo di favorito principale per il successo. L’etiope, detentore del record olimpico, dovrà vedersela in primis con Evans Chebet, Gabriel Geay e Bashir Abdi. Attenzione anche a Geoffrey Kamworor, Abdi Nageeye, Addisu Gobena e Callum Hawkins. Oasport.it - Maratona New York 2024: programma, orari, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Domenica 3 novembre andrà in scena ladi New, sesta e ultima Major della stagione olimpica. Grande attesa per la 53ma edizione di una delle 42,195 più prestigiose e importanti al mondo, in cui sono stati annunciati oltre 165 mila iscritti tra cui alcuni top runners di prima fascia assoluta a livello internazionale. Il percorso dellanewese va da Staten Island a Central Park passando per Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan. Presente al via della gara il campione olimpico di Parigie vincitore dell’ultima edizione Tamirat Tola, che si candida al ruolo di favorito principale per il successo. L’etiope, detentore del record olimpico, dovrà vedersela in primis con Evans Chebet, Gabriel Geay e Bashir Abdi. Attenzione anche a Geoffrey Kamworor, Abdi Nageeye, Addisu Gobena e Callum Hawkins.

