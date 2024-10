Mahmood duetta con Elisa, ospite del suo concerto a Roma (Di lunedì 28 ottobre 2024) Elisa arriva come ospite a sorpresa del concerto di Mahmood a Roma e i due duettano insieme sulle note di Rubini L'articolo Mahmood duetta con Elisa, ospite del suo concerto a Roma proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Mahmood duetta con Elisa, ospite del suo concerto a Roma Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)arriva comea sorpresa deldie i dueno insieme sulle note di Rubini L'articolocondel suoproviene da Novella 2000.

Mahmood duetta con Elisa, ospite del suo concerto a Roma

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Continua il tour nei palazzetti di Mahmood. Il cantautore approda al Mandela Forum di Firenze, e poi al Palazzo dello Sport di Roma il 27 ottobre e al Palapartenope di Napoli il 31 ottobre. Quest'ultimi due concerti sono andati sold out in poche ... (Napolitoday.it)

La nuova edizione di Amici 24 ha appena preso il via, ma le polemiche non si sono fatte attendere, soprattutto attorno a uno degli allievi più discussi: Diego Lazzari. Il TikToker e aspirante cantante, già noto per la sua vasta presenza sui ... (Tvpertutti.it)

Elisa arriva come ospite a sorpresa del concerto di Mahmood a Roma e i due duettano insieme sulle note di Rubini ... (novella2000.it)

Mentre Mahmood si esibiva energicamente, tra un passo di danza e un altro, un movimento brusco del braccio ha fatto volare il suo anello d’oro direttamente tra il pubblico. (rds.it)

Palazzo dello Sport sold out per Mahmood. Il cantautore milanese ha fatto tappa, domenica 27 ottobre, con il suo tour nei palasport «N.L.D.A.», partito da Jesolo il 18 ottobre scorso e che sta registr ... (msn.com)