Quotidiano.net - Lucio Dalla e papà Bettino, storia di un’amicizia

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Craxi Durante il Festivalbar 1985 conobbie fu un incontro fulminante. Era la sera della finale di Verona, lo vidi in albergo. Passammo la serata a chiacchierare e da lì, per i due anni seguenti, la mia vita è diventata. Stavamo sempre insieme, appena possibile. Se io andavo a Bologna dormivo da lui, seveniva a Milano dormiva da me. A Roma no, perché io alloggiavo al Raphael, che anche per me era la vera casa romana, mentre lui abitava a vicolo del Buco. Passammo due anni di vita spesso insieme. In vacanze alle Tremiti, in viaggio in America, un weekend ad Amburgo o spesso in tournée, chissà dove.