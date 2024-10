Ilfattoquotidiano.it - “L’esperienza del rifiuto, del sentirsi inferiori rispetto a ciò che ci si aspetta, è una cosa che ti rimane ‘attaccata’ per anni”: la confessione di Johnny Depp a Che Tempo Che Fa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Èil grande protagonista dell’ultima puntata di Cheche fa. Ospite di Fabio Fazio sul Nove, infatti, la star di Hollywood ha presentato il film di cui è regista, Modi – Tre giorni sulle ali della follia, ispirato alla vita dell’artista italiano Amedeo Modigliani. “Ho deciso di raccontare un po’ la storia di questo artista – spiega-. E anche se non potrei mai paragonarmi a lui, capisco ciò che ha fatto: anche io me ne sono andato via presto di casa e ho vissuto tante cose e fatto molte esperienze. Quei ricordi sono una sublimazione delle cose che noi tutti possediamo perché abbiamo imparato da quelle situazioni, quindi, ho avuto la sensazione di comprenderlo”.