Lanciano resta di nuovo senz'acqua per via di un intervento di riparazione (Di lunedì 28 ottobre 2024) A seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, la Sasi ha comunicato la necessità di un intervento di interruzione della fornitura non differibile a Lanciano nella mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre 2024 Chietitoday.it - Lanciano resta di nuovo senz'acqua per via di un intervento di riparazione Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) A seguito di un lavoro urgente dialla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, la Sasi ha comunicato la necessità di undi interruzione della fornitura non differibile anella mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre 2024

