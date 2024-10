La leggenda di Astor Piazzolla raccontata attraverso la danza: Miguel Angel Zotto a Roma (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Miguel Angel Zotto, ballerino e coreografo di fama, porta in scena un tributo a Astor Piazzolla, innovatore del tango argentino, in uno spettacolo che unisce danza, musica e narrazione. “Tango. Historias de Astor” si svolgerà al Teatro Olimpico di Roma dal 31 ottobre al 3 novembre, promettendo di affascinare il pubblico con la storia di un compositore che ha rivoluzionato il genere musicale. La figura di Astor Piazzolla Astor Piazzolla è una figura cardine della musica contemporanea, riconosciuto per aver portato il tango argentino a nuove vette. Nato nel 1921 da genitori di origine italiana, ha saputo reinventare il tango tradizionale, distillando un suono che mescola la cultura popolare e l’avanguardia classica. Gaeta.it - La leggenda di Astor Piazzolla raccontata attraverso la danza: Miguel Angel Zotto a Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, ballerino e coreografo di fama, porta in scena un tributo a, innovatore del tango argentino, in uno spettacolo che unisce, musica e narrazione. “Tango. Historias de” si svolgerà al Teatro Olimpico didal 31 ottobre al 3 novembre, promettendo di affascinare il pubblico con la storia di un compositore che ha rivoluzionato il genere musicale. La figura diè una figura cardine della musica contemporanea, riconosciuto per aver portato il tango argentino a nuove vette. Nato nel 1921 da genitori di origine italiana, ha saputo reinventare il tango tradizionale, distillando un suono che mescola la cultura popolare e l’avanguardia classica.

La leggenda di Astor Piazzolla raccontata attraverso la danza: Miguel Angel Zotto a Roma

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

''Non faceva mai complimenti ai musicisti o ai ballerini. Non era un difetto, diceva le cose in modo diretto. Quando lo conobbi la prima volta non mi resi conto di chi avevo incontrato. Un genio che h ... (ansa.it)

Un’altra leggenda, riportata anche da Tito Livio, invece Orazio Coclite si sarebbe salvato, attraversando a nuoto il Tevere, nonostante la pesante armatura che indossava. In entrambi i casi ... (skuola.net)

La storia babilonese è raccontata in varie versioni, alcune delle quali precisano che la catastrofe avvenne al tempo del decimo re di Babilonia, che si chiamava Sisutru. Da racconti babilonesi è ... (skuola.net)

I puristi del tango lo etichettarono come “el asesino del tango”, difficile da credere, se pensiamo che Astor Piazzolla è l’autore del brano, Libertango, che ha superato per fama lo stesso ... (atnews.it)

La storia del leggendario Bruce Lee raccontata attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, condividendo con lui l'amore per il cinema e le arti marziali. (movieplayer.it)