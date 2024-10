La Lega Pro anticipa Potenza-Taranto: cambi di orario per crisi idrica in Basilicata (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La prossima partita di calcio tra Potenza e Taranto, parte del campionato di Serie C, ha subito una variazione significativa nella programmazione. Originariamente fissata per giovedì 31 ottobre alle 18:30, l’incontro si giocherà allo stadio “Viviani” di Potenza alle 15:00. Questa modifica, comunicata dalla Lega Pro, è frutto dell’attuale emergenza dovuta alla crisi idrica che colpisce il territorio lucano. La crisi idrica nel Potentino La Basilicata sta affrontando un periodo di grave crisi idrica, un problema che ha ripercussioni significative su diversi aspetti della vita quotidiana. Nel capoluogo Potenza e nei comuni circostanti, l’erogazione dell’acqua è stata limitata per far fronte alla scarsità di risorse idriche. Gaeta.it - La Lega Pro anticipa Potenza-Taranto: cambi di orario per crisi idrica in Basilicata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La prossima partita di calcio tra, parte del campionato di Serie C, ha subito una variazione significativa nella programmazione. Originariamente fissata per giovedì 31 ottobre alle 18:30, l’incontro si giocherà allo stadio “Viviani” dialle 15:00. Questa modifica, comunicata dallaPro, è frutto dell’attuale emergenza dovuta allache colpisce il territorio lucano. Lanel Potentino Lasta affrontando un periodo di grave, un problema che ha ripercussioni significative su diversi aspetti della vita quotidiana. Nel capoluogoe nei comuni circostanti, l’erogazione dell’acqua è stata limitata per far fronte alla scarsità di risorse idriche.

