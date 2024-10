Laprimapagina.it - Iraq denuncia all’Onu violazione spazio aereo da parte di Israele

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ha condannato l’uso del suodadiper attaccare il vicino Iran in una lettera di protesta inviata al capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A renderlo noto oggi il Governo di Baghdad. Il portavoce del governo Bassim Alawadi afferma che la lettera condanna “la palesedelloe della sovranità dell’dadell’entità sionista utilizzando loiracheno per effettuare un attacco alla Repubblica islamica dell’Iran il 26 ottobre”. Nel frattempo sul fronte iraniano si discute sulle possibili reazioni all’attacco di Tel Aviv. Il comandante in capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha avvertitoche dovrà affrontare “aspre conseguenze” dopo l’attacco di sabato scorso ai siti militari del Paese. Lo riportano i media locali.