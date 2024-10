Gaeta.it - Investimenti nella scuola: sopralluogo a Istituto Principe di Piemonte

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, 28 ottobre 2024, un’importante visita ha avuto luogo presso l’dida parte della Commissionedel Municipio VIII. Durante il, si è potuto constatare l’assegnazione di significative risorse per la struttura: 1 milione e 200 mila euro destinati alla ristrutturazione delle tubature fognarie e ulteriori 600 mila euro per il rinnovamento di una sezione della, programmandone l’adeguamento per accogliere tre nuove classi. Fondi per ildi: una nuova era? L’disi prepara a un’importante fase di ristrutturazione grazie agli ingenti finanziamenti recentemente approvati.