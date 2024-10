Inter-news.it - Inter-Juventus 4-4, cinque dati statistici che potresti non sapere

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è finita 4-4 ieri sera allo Stadio San Siro. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, considerato il vantaggio di 4-2 a venti minuti dalla fine.4-4, curiosità edella partita 0 – Il numero di volte in cui era successo:4-4. Non era mai successo in oltre 115 anni di confronti e 249 partite! 1 – Prima volta che in una partita tradi Serie A vengono segnatigol nel primo tempo. 2 – Il numero di gol segnati da Piotr Zielinski. I primi in maglia nerazzurra, la prima doppietta in assoluto con l’. Il polacco è stato schierato titolare nella posizione di regista. 3 – Dumfries, infatti, è il terzo giocatore olandese a segnare nelle sfide train Serie A. Prima di lui Clarence Seedorf e Faas Wilkes. 8 – Il numero di gol segnati in