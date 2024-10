Inganno spopola su Netflix: È la seconda serie tv più vista nel mondo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quasi 18 milioni di visualizzazioni per la miniserie con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Potrebbe diventare la più vista di sempre tra le produzioni italiane. Comingsoon.it - Inganno spopola su Netflix: È la seconda serie tv più vista nel mondo Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Quasi 18 milioni di visualizzazioni per la minicon Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Potrebbe diventare la piùdi sempre tra le produzioni italiane.

Inganno spopola su Netflix: È la seconda serie tv più vista nel mondo

Quasi 18 milioni di visualizzazioni per la miniserie con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. Potrebbe diventare la più vista di sempre tra le produzioni italiane. (comingsoon.it)

