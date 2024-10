"Il Foci va messo in sicurezza" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Molino di Foci, piccolo borgo nel comune di San Gimignano ma vicino al confine con Colle e Poggibonsi. È qui che ha sede un polo ricettivo con la stessa denominazione della località. Un albergo che puntualmente, in presenza di eventi atmosferici, finisce sott’acqua. Responsabili le esondazioni del torrente Foci, che scorre proprio nelle vicinanze dell’hotel. Così è avvenuto in ben due occasioni tra il 17 ottobre e lo scorso fine settimana. Acqua e fango hanno invaso i locali, che ospitano i turisti, superando il metro di altezza. Un disagio enorme in un’area che già nel 2013 subì conseguenze serie dalle alluvioni. Luca Burresi, titolare di Molino di Foci: "Ho chiesto l’intervento del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, il cui personale, per via dell’emergenza, è giunto velocemente. Lanazione.it - "Il Foci va messo in sicurezza" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Molino di, piccolo borgo nel comune di San Gimignano ma vicino al confine con Colle e Poggibonsi. È qui che ha sede un polo ricettivo con la stessa denominazione della località. Un albergo che puntualmente, in presenza di eventi atmosferici, finisce sott’acqua. Responsabili le esondazioni del torrente, che scorre proprio nelle vicinanze dell’hotel. Così è avvenuto in ben due occasioni tra il 17 ottobre e lo scorso fine settimana. Acqua e fango hanno invaso i locali, che ospitano i turisti, superando il metro di altezza. Un disagio enorme in un’area che già nel 2013 subì conseguenze serie dalle alluvioni. Luca Burresi, titolare di Molino di: "Ho chiesto l’intervento del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, il cui personale, per via dell’emergenza, è giunto velocemente.

