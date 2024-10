Iltempo.it - Hacker, così entravano in banca per rubare i dati sui conti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il gruppo dispioni aveva strumenti avanzati per introdursi direttamente neidelle banche. E per confezionare un dossier, commissionato alla società Equilize da Matteo e Fabio Arpe, si erano intrufolati nel sistema della Bpm di Alessandria. Nel mirino degli spioni di Milano icorrenti di Fulvia Bergamaschi, la nuova compagna del papà degli Arpe, morto recentemente. Al centro dello spionaggio, ci sarebbero dissidi familiari legati all'eredità. Per accontentare i clienti, il gruppo diaveva messo a punto un piano ben organizzato: accedere da remoto, attraverso il super computer installato negli uffici della centrale del dossieraggio di via Pattali, negli archivi dellaBpm di Alessandria, dove la compagna del defunto aveva i