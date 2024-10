Giugliano, incendio in un capannone in zona Asi: in fiamme materiale plastico e carta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 27 ottobre, un incendio è scoppiato in un capannone situato nella zona industriale di Giugliano, utilizzato per lo stoccaggio di pallet, materiale plastico e carta. Giugliano, incendio in un capannone in zona Asi: in fiamme materiale plastico e carta Le fiamme, che si sono rapidamente propagate all’interno della struttura, L'articolo Giugliano, incendio in un capannone in zona Asi: in fiamme materiale plastico e carta Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, incendio in un capannone in zona Asi: in fiamme materiale plastico e carta Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 27 ottobre, unè scoppiato in unsituato nellaindustriale di, utilizzato per lo stoccaggio di pallet,in uninAsi: inLe, che si sono rapidamente propagate all’interno della struttura, L'articoloin uninAsi: inTeleclubitalia.

Giugliano, incendio in un capannone in zona Asi: in fiamme materiale plastico e carta

