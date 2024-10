Gaeta.it - Fuga e inseguimento transfrontaliero: arrestato passeur con migranti a bordo

Nella serata di lunedì 23 ottobre, un'operazione di polizia ha messo in luce un episodio drammatico al confine tra Slovenia e Italia. Un cittadino moldavo, sospettato di contrabbandare, ha tentato di eludere un controllo della polizia slovena dando vita a unad alta tensione. Sugli otto passeggeri adel suo veicolo, otto cittadini turchi, di cui cinque minori, sono stati trovati in situazioni precarie. Un'incredibiletra Slovenia e Italia L'episodio ha avuto inizio quando la polizia slovena ha intimato l'alt a un'auto sospetta. Ignorando l'ordine, il conducente ha accelerato, intraprendendo una corsa ad alta velocità per eludere l'arresto. Nel tentativo di sfuggire, ha eseguito manovre spericolate, mettendo a rischio non solo la propria incolumità ma anche quella degli agenti e degli altri automobilisti in transito.