Fifa: Wenger dirigerà un gruppo di lavoro per il benessere dei calciatori (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Fifa ha ufficializzato la creazione di un gruppo di lavoro dedicato al benessere dei giocatori al fine di favorire il dialogo con i principali stakeholder calcistici di tutto il mondo. Alla guida del gruppo ci sarà l’ex allenatore dell’Arsenal Arsene Wenger, che già dal 2019 è direttore della divisione sviluppo calcio mondiale della Fifa. Il gruppo baserà le sue raccomandazioni sugli ultimi studi scientifici sul benessere fisico e psicologico dei giocatori e includerà rappresentanti delle federazioni affiliate, delle confederazioni, della FIFPRO, della European Club Association e della World Leagues Association. L’obiettivo sarà quello di analizzare l’applicazione di misure adeguate ed efficaci volte a proteggere i calciatori, tenendo conto delle questioni operative, mediche, normative e legali. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Laha ufficializzato la creazione di undidedicato aldei giocatori al fine di favorire il dialogo con i principali stakeholder calcistici di tutto il mondo. Alla guida delci sarà l’ex allenatore dell’Arsenal Arsene, che già dal 2019 è direttore della divisione sviluppo calcio mondiale della. Ilbaserà le sue raccomandazioni sugli ultimi studi scientifici sulfisico e psicologico dei giocatori e includerà rappresentanti delle federazioni affiliate, delle confederazioni, della FIFPRO, della European Club Association e della World Leagues Association. L’obiettivo sarà quello di analizzare l’applicazione di misure adeguate ed efficaci volte a proteggere i, tenendo conto delle questioni operative, mediche, normative e legali.

