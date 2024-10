Notizie.com - Esonero Juric: uno tra Allegri, Mancini, De Rossi e Ranieri sarà il prossimo allenatore della Roma, i tifosi hanno deciso!

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’aria che si respira a Trigoria è quella di una decisione imminente. La sconfittacontro la Fiorentina, con un pesante 5-1 che ha lasciato iincreduli e delusi, non sembra aver fatto altro che peggiorare la già precaria situazione di Ivan. Arrivato allada poche settimane, dopo un brusco cambio al vertice con l’allontanamento di Daniele De, il tecnico croato non è mai riuscito a conquistare la fiducia di un ambiente già in subbuglio. Se già la tifoseria non vedeva di buon occhio il cambio improvviso, le recenti prestazioni negativeulteriormente compromesso il rapporto tra tecnico e ambiente, creando un malcontento quasi unanime tra i sostenitori. La situazione sembra ormai definità probabileper– Notizie.