Notizie.com - Escalation in Medio Oriente, una vittima civile negli attacchi. l’Iran tuona contro Israele: “Conseguenze inimaginabili”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Vertici politici e militari delsono tornati a rilasciare dichiarazionia seguito deglidi sabato scorso.è tornato are. Lo ha fatto dopo alcuni giorni in cui autorità religiose e politiche avevano cercato di sminuire l’attacco avvenuto nelle prime ore del mattino di sabato. L’Ayatollah Ali Khamenei (ANSA FOTO) – Notizie.com“userà tutti gli strumenti disponibili per rispondere in modo deciso ed efficace all’aggressione del regime sionista. – ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran Esmail Baghaei – Di norma, il tipo di risposta dipende dal tipo di attacco”. Sempre in queste ore, i media iraniani hanno parlato di un’altra, di cui non si era parlato in precedenza ma solo di 4 soldati uccisi.