Elezioni regionali in Umbria: un’analisi delle conversazioni online (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi mesi, il panorama delle conversazioni online e social riguardanti l’Umbria ha svelato un mix di preoccupazioni e dibattiti accesi in vista delle prossime Elezioni regionali. un’analisi condotta da Andkronos, attraverso la piattaforma SocialData, ha esaminato oltre 1,9 milioni di conversazioni tra il 10 marzo e il 23 ottobre 2024, raccogliendo circa 60,2 milioni di interazioni. Questo report si concentra sui temi più rilevanti per i cittadini e sul clima emotivo percepito nelle province di Perugia e Terni. Sentiment generale e problematiche dominanti In Umbria, il sentiment negativo è quantificato al 22,2%, con il tema della sicurezza al centro delle ansie cittadine. A Perugia, in particolare, questa preoccupazione sale al 33,2%. La politica emerge come il tema più dibattuto, seguita da lavoro, trasporti, ambiente e sanità. Gaeta.it - Elezioni regionali in Umbria: un’analisi delle conversazioni online Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi mesi, il panoramae social riguardanti l’ha svelato un mix di preoccupazioni e dibattiti accesi in vistaprossimecondotta da Andkronos, attraverso la piattaforma SocialData, ha esaminato oltre 1,9 milioni ditra il 10 marzo e il 23 ottobre 2024, raccogliendo circa 60,2 milioni di interazioni. Questo report si concentra sui temi più rilevanti per i cittadini e sul clima emotivo percepito nelle province di Perugia e Terni. Sentiment generale e problematiche dominanti In, il sentiment negativo è quantificato al 22,2%, con il tema della sicurezza al centroansie cittadine. A Perugia, in particolare, questa preoccupazione sale al 33,2%. La politica emerge come il tema più dibattuto, seguita da lavoro, trasporti, ambiente e sanità.

