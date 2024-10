Ecoschool di Triangia: la biodiversità va a scuola (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si e? concluso con grande successo il progetto "BioDi: La Biodiversita? va a scuola", un'iniziativa che ha visto gli studenti della scuola primaria di Triangia protagonisti attivi nella tutela dell'ambiente e nella valorizzazione del territorio. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Sondriotoday.it - Ecoschool di Triangia: la biodiversità va a scuola Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si e? concluso con grande successo il progetto "BioDi: La Biodiversita? va a", un'iniziativa che ha visto gli studenti dellaprimaria diprotagonisti attivi nella tutela dell'ambiente e nella valorizzazione del territorio. Grazie alla collaborazione tra la Fondazione

Ecoschool di Triangia: la biodiversità va a scuola

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si è concluso con grande successo il progetto "BioDi: La Biodiversità va a Scuola", un'iniziativa che ha visto gli studenti della scuola primaria di Triangia protagonisti attivi nella tutela dell'ambi ... (primalavaltellina.it)

In questo contesto poi, il 25% delle aziende valuta attualmente il proprio impatto sulla biodiversità, evidenziando la necessità di una maggiore responsabilità, mentre il 48% prevede di ... (ilsole24ore.com)

In tutto il mondo, un’area chiave per la biodiversità su cinque ha concessioni attive o potenziali per lo sfruttamento di idrocarburi o risorse minerarie. Fossili e minerali preziosi sono ancora delle ... (rinnovabili.it)