Lettera43.it - Dossieraggio, la Milano di mezzo tra ex spie e politica

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Se questa è la punta dell’iceberg, c’è da tremare al pensiero di quando l’iceberg verrà disvelato in tutta la sua interezza. Equalize, nome che ricorda una fortunata serie cinematografica con Denzel Washington ex agente della Cia diventato paladino delle buone cause, era una centrale di spionaggio nel cuore di, una delle facce del suo mondo di, nascosta dietro la prestigiosa sede a due passi dal Duomo. La proprietà di questa fabbrica di dossier rimanda all’attuale presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali. Il braccio operativo era un ex superpoliziotto e alcuni suoi colleghi in pensione, particolarmente capaci nella nobile pratica dell’esfiltrazione, ovvero la movimentazione illegale di dati. Che spesso si accontentavano di un paio di scarpe griffate e abiti sartoriali.