Devastante incendio di un deposito di ecoballe a Giugliano, in fiamme plastica e rifiuti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, domenica 27 ottobre 2024, si è sprigionato un Devastante incendio in un deposito di ecoballe a Giugliano in Campania, provincia di Napoli. In fiamme quintali di rifiuti e di plastiche che erano stati stoccati in un capannone che si trova in via Salvatore Piccolo, nella zona Asi di Giugliano. Dalla zona dell’incendio si è liberata in cielo una densa nube nera visibile anche a diversi chilometri di distanza. Dopo l’allarme sul posto sono sopraggiunti le squadre 24/B del distaccamento di Giugliano, la 5/B del distaccamento di Monteruscello, due autobotti pompa dalla centrale, un carro Aria e il reparto NBCR dei vigili del fuoco. L’incendio L’incendio è scoppiato ieri, nel pomeriggio, all’interno di una capannone contenente ecoballe di rifiuti per la lavorazione della differenziata. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, domenica 27 ottobre 2024, si è sprigionato unin undiin Campania, provincia di Napoli. Inquintali die di plastiche che erano stati stoccati in un capannone che si trova in via Salvatore Piccolo, nella zona Asi di. Dalla zona dell’si è liberata in cielo una densa nube nera visibile anche a diversi chilometri di distanza. Dopo l’allarme sul posto sono sopraggiunti le squadre 24/B del distaccamento di, la 5/B del distaccamento di Monteruscello, due autobotti pompa dalla centrale, un carro Aria e il reparto NBCR dei vigili del fuoco. L’L’è scoppiato ieri, nel pomeriggio, all’interno di una capannone contenentediper la lavorazione della differenziata.

Devastante incendio di un deposito di ecoballe a Giugliano, in fiamme plastica e rifiuti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il tono di voce è sconsolato. Non se la sente di parlare: il devastante incendio che ha trasformato in cenere il deposito della Donati Legnami è un duro colpo per Ferrer Vannetti. Lui e il suo socio nella notte tra lunedì e martedì sono accorsi ... (Arezzonotizie.it)

Facebook WhatsApp Twitter Una serie di interventi rapidi e coordinati ha caratterizzato l’operazione dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, che sono stati chiamati a fronteggiare un incendio scoppiato in un camper a Santa ... (Gaeta.it)

Un devastante incendio ha colpito un capannone contenente ecoballe nella zona Asi di Giugliano in Campania, mobilitando immediatamente le squadre di emergenza. Dettagli sull'Incendio e le Operazioni d ... (controcopertina.com)

Incendio in un capannone in via Salvatore Piccolo, nella zona Asi di Giugliano in Campania. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco. (fanpage.it)

Una densa e alta coltre di fumo si è elevata sul cielo di Taranto questa mattina, provocando preoccupazione tra i cittadini. Il rogo è scoppiato nella zona Bellavista, nelle vicinanze dell’area indust ... (informazione.it)