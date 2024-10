Davide Manca il velista disperso da sabato notte in Sardegna dopo il nubifragio | corsa contro il tempo per ritrovare la sua jeep

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024)cagliaritano di 41 anni, èdaessere stato travolto da un’onda di piena mentre guadava un corso d’acqua a Monte Arcosu, presso Siliqua, nel sud della, durante unche ha portato all’esondazione di fiumi e torrenti. Le ricerche sono proseguite per due giorni ma, finora, senza esito. Le autorità riferiscono di averle sospese in serata per il buio e che riprenderanno domattina all’alba. Il 41enne si trovava a bordo della suaWrangler in compagnia di un gruppo di amici, tutti appassionati di fuoristrada. La comitiva, composta da otto persone e quattro veicoli, era diretta verso un rifugio per la serata quando è stata colta da piogge torrenziali che hanno causato un repentino innalzamento delle acque.