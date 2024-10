Bergamonews.it - Da Marta Cuscunà al cardinal De Kesel: i prossimi appuntamenti di “Molte Fedi”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bergamo. Saranno dei corvi meccanici i protagonisti dello spettacolo che l’attrice e performerporterà asotto lo stesso cielo lunedì 28 ottobre alle 20.45 al Cineteatro di Colognola. Il giorno seguente, martedì 29 ottobre alle 20.45 alla Chiesa di San Bartolomeo a Bergamo sarà invece ilJosef De, arcivescovo emerito di Malines-Bruxelles, a presentare il suo ultimo libro Cristiani in un mondo che non lo è +. La fede nella società moderna insieme a don Giuliano Zanchi. “Lo spettacolo didurerà circa un’ora e sarà un viaggio interessantissimo tra speranza e nichilismo, tra dati allarmanti e citazioni di studiosi come l’antropologa Anna Tsing, la biologa Lynn Margulis, il filosofo Bruno Latour e la collega Donna Haraway – afferma Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -.