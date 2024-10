Unlimitednews.it - Cardiologia e sport, la frontiera medica per dare più sicurezza agli atleti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ladellaviene applicata allo, e in particolare alle risposte deglistress cardiaci. I casi drammatici e recenti di problemi cardiaci riscontrati durante le competizioni hanno riacceso il dibattito sulla salute degliivi e sulle potenzialità della medicina di leggere in anticipo i rischi e individuare le soluzioni. Di questo si è parlato a Roma nel corso del XXI Congresso Romacuore 2024, organizzato da Collegio Federativo di, dove il professore Gianfranco Gualdi, luminare della medicina e direttore scientifico del servizio di “Diagnostica per immagini” dell’Istituto di Medicina e Scienze delloCONI, ha tenuto una relazione dal titolo “Il ruolo dell’imaging avanzato nelle idoneitàive: tra fisiologia e patologia”.